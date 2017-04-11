США: троє людей загинули через стрілянину у початковій школі Сан-Бернардіно

Влада Південної Каліфорнії повідомила, що в результаті стрілянини в початковій школі американського міста Сан-Бернардіно загинуло троє людей, ще одна – була поранена.

За даними поліції, стрілянина сталася 10 квітня в класі початкової школи в районі Норзпарк.

Серед загиблих, жінка, яка, як вважається, була вчителькою і сам підозрюваний в атаці, також доросла особа.

Повідомляється, що чоловік відкрив вогонь з пістолета в класі, убив жінку і поранив двох дітей, що стояли в неї за спиною. Потім він вчинив самогубство.

Двоє поранених учнів у критичному стані були госпіталізовані, однак один з них пізніше помер у лікарні від отриманих травм.

У грудні 2015 року у Сан-Бернардіно подружжя вчинило стрілянину, у результаті якої 14 людей загинули, 22 були поранені. Поліція припускала, що нападники могли бути прихильниками ісламістів.