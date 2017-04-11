Кількість судових страт у світі скоротилася – Amnesty International 

Правозахисна організація Amnesty International повідомила, що загальна кількість судових страт у світі за 2016 рік скоротилася в порівнянні з історичним максимумом попереднього року. Як кажуть правозахисники – в основному, через скорочення страт в Ірані і Пакистані.

Втім, як йдеться у доповіді організації від 11 квітня, кількість страт у 2016 році все ще вища, ніж в середньому за попереднє десятиліття.

Серед країн, де страчували людей найбільше протягом 2016 року, є Китай, Саудівська Аравія та Ірак.

У документі йдеться, що влада деяких країн все частіше вдається до спроб приховати масштаби страт.

Зокрема, дослідження правозахисників, не охопило дані про, як вважається, тисячі страт у Китаї, де це є державною таємницею.

У Amnesty International заявляють, що за минулий рік Китай був «головним катом світу», застосовуючи до громадян таку міру покарання більше, ніж всі інші країни світу разом узяті.

Водночас правозахисники відмовилися публікувати конкретні оцінки про використання смертної кари в Китаї з 2009 року, заявивши, що китайська влада спотворює ці дані.

Відповідно до останнього звіту, страти в Китаї в 2016 році оцінювались «тисячами», ймовірно, не менш ніж 10 тисяч, додали в Amnesty International, і зауважили, що «неможливо перевірити чи кількісно оцінити» заяви Китаю про скорочення числа страт в країні.

Крім Китаю, тільки Іран провів 55 відсотків судових страт в 2016 році, які були зареєстровані Amnesty International. Кількісно це 567 підтверджених страт в Ірані в порівнянні з 977 позаторік (на 42% менше).

Багато людей були страчені в Ірані за передбачувані правопорушення, пов’язані з наркотиками, і «сумнівні правопорушення», такі як «дії проти Бога», зазначили правозахисники. Багато обвинувальних вироків щодо смертної кари в Ірані, як вважають, були видані судами на підставі зізнань, отриманих із застосуванням тортур. Щонайменше двоє неповнолітніх і вісім жінок були страчені іранською владою. Більшість страт в Ірані в 2016 році – повішання.

Крім того, за даними Amnesty International, число страт в Пакистані також різко скоротилося до 87 в 2016 році в порівнянні з 326 в 2015-му. Натомість, значно зросла кількість винесених протягом року вердиктів про смертну кару.

В Афганістані правозахисники зафіксували шість судових страт торік, причому всі вони були здійснені за злочини, пов’язані з тероризмом.

Білорусь була виділена в доповіді Amnesty International як єдина країна в Європі, яка проводила смертну кару в 2016 році – загалом щонайменше 4 страти. Повідомляється, що адвокати страчених заявляли про те, що важливі докази у справі засуджених були опущені під час розгляду справ.

Хоча Казахстан продовжує дотримуватися мораторію щодо страт з 2003 року, але торік було винесено смертний вирок Руслану Кулекбаєву за підозрою в теракті.

Amnesty International акцентує і на збільшенні кількості заяв від деяких політиків Росії про відновлення смертної кари.

20 страт у США протягом року назвали найнижчим показником там з 1991 року. 32 смертних вироки, видані судами торік – також найнижчий рівень з 1973 року. У звіті йдеться, що у 2016-му вперше з 2006 року Сполучені Штати не були серед п’яти провідних «катів світу».