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11 Квітень 2017, Київ 09:54
Новини | Міжнародні

У Македонії протестувальники пікетували будівлю парламенту

Активісти з прапором Македонії, фото архівне

У понеділок на вулицях столиці Македонії Скоп’є відбулися акції протесту, учасники якого вийшли з картонними «щитами» в руках як символ захисту країни від контролю з боку коаліції соціал-демократів та етнічних албанців.

«Щити» з паперу та квіти у кольорах національного прапора головним чином тримали жінки, діти та люди літнього віку. Протестувальники пройшли від будівлі уряду під стіни парламенту, вимагаючи нових виборів і відмови від планів зробити албанську другою державною мовою.

Правляча партія «ВМРО-ДПМНЕ» («Внутрішня македонська революційна організація – Демократична партія за македонську національну єдність») протягом декількох тижнів успішно блокує коаліцію від формування нового уряду і обрання спікера парламенту.

Протестувальники звинуватили президента Джордґе Іванова у тому, що він відмовився дати коаліції мандат на формування нового уряду, хоча вона і має більшість в парламенті.

Сполучені Штати і Європейський союз закликали «ВМРО-ДПМНЕ» припинити тактику протидії, яка лише продовжить політичну кризу в країні.

Речниця Єврокомісії Майя Косьянчич 10 квітня заявила, що новий уряд Македонії «має бути створено без подальших зволікань на основі парламентської більшості, яке там є».

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