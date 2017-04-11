Вибух у центрі Києва: пошкоджено будівлю, постраждалих немає

У столичному управлінні Нацполіції повідомили, що минулої ночі біля офісного приміщення на вулиці Володимирській у Києві стався вибух, в результаті якого пошкоджено будівлю, але постраждалих немає. Про це повідомила речниця столичної поліції Оксана Блищик.

«До чергової частини Шевченківського управління поліції надійшло повідомлення, що біля офісного приміщення невідомі кинули предмет, який вибухнув. У результаті пошкоджено вікна і фасади двох будинків і припаркований поруч автомобіль», – розповіла Блищик.

За її словами, інцидент стався опівночі. Вибухотехніки під час обстеження території виявили деформовані фрагменти вибухового пристрою.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «умисне знищення або пошкодження майна».

Тривають слідчі заходи, осіб, причетних до вибуху, розшукують.