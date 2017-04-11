Гідрометцентр попереджає про заморозки у деяких областях України 12-13 квітня

Український гідрометеорологічний центр повідомляє, що на частині території України у найближчі дні очікуються заморозки.

«Вночі 12 квітня у західних, Житомирській та Вінницькій областях на поверхні ґрунту та місцями у повітрі заморозки 0-5 градусів. 13 квітня у Кіровоградській, Дніпропетровській, Полтавській, південних та східних областях на поверхні ґрунту місцями заморозки 0-3 градуси», – йдеться в повідомленні на сайті відомства.

Окрім того, сьогодні у високогір’ї східної частини Закарпатської області через підвищення температури повітря очікується лавинна небезпека третього рівня.

За прогнозами синоптиків, 11 квітня в Україні місцями пройдуть дощі, зокрема у Києві. Температура повітря вдень 16-18 градусів, на заході до плюс 19.