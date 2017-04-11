Представники країн Близького Сходу приєднаються до обговорення з G7 тиску на режим Асада

У вівторок до міністрів закордонних справ «Групи семи» провідних промислово розвинених країн приєднуються союзники з Близького Сходу, щоб провести переговори щодо тиску на президента Сирії Башара аль-Асада за кілька годин до того, як держсекретар США Рекс Тіллерсон вилетить у Москву, що є головним його союзником.

Разом з міністрами країн G7, які зібралися в північно-західному італійському місті Лукка, очільники зовнішньополітичних відомств п’яти країн регіону, які виступають проти режиму Асада, проведуть переговори. Йдеться про представників Туреччини, Саудівської Аравії, Об’єднаних Арабських Еміратів, Йорданії та Катару.

До G7 входять США, Японія, Німеччина, Велика Британія, Італія, Франція і Канада.

Напередодні дводенних переговорів у Луцці міністр закордонних справ Великобританії Борис Джонсон заявив, що міністри закордонних справ G7 обговорять можливість введення додаткових санкцій щодо сирійських та російських військових діячів.

Крім Великобританії, також Канада заявила про те, що санкції можуть бути посилені щодо Росії, якщо Кремль продовжить підтримувати уряд Асада.

Тиск на Росію щодо розірвання її зв’язків з урядом Асада посилився після ймовірної хімічної атаки 4 квітня у підконтрольному сирійський повстанцям містечку Хан-Шейхун, в результаті якої загинули понад 80 людей.

Уночі 7 квітня військові США атакували десятками ракет «Томагавк» аеродром сирійських урядових військ на заході Сирії. Такою була відповідь на атаку в місті Хан-Шейхун, у якій Захід звинувачує режим Асада. Союзники Вашингтона у НАТО і в регіоні висловили підтримку діям США у Сирії. Росія назвала ці дії актом агресії.