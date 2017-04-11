Сербія і США проведуть спільні військові навчання

Сербія і США домовилися провести 6-7 спільних навчань з військової і поліцейської підготовки, заявив 10 квітня прем’єр-міністр Сербії Александар Вучич після зустрічі з головою Комітету Сенату США зі збройних сил Джоном Маккейном в Белграді.

Під час свого одноденного візиту Маккейн був присутній на навчаннях за участю елітних підзрозділів поліції країни і збройних сил НАТО з Словенії та Сполучених Штатів.

«Спільні навчання важливі, щоб показати, що балканські країни готові мати справу з войовничими бойовиками, що повертаються зі сходу на Близький Схід, де сили коаліції, що знаходяться під захистом США, стоять на порозі повернення Мосула і Ракки від бойовиків «Ісламської держави», – сказав Маккейн.

У свою чергу, Вучич заявив, що Сербія не вступатиме в НАТО, оскільки прагне знайти баланс між розвитком більш тісних зв’язків із Заходом через членство в ЄС та підтриманням дружніх відносин з Росією.

За словами Вучича, він обговорив з Маккейном переговори між Сербією і Косовом про нормалізацію відносин, а також політичну кризу в сусідніх Македонії та Боснії.

Минулоріч Сербія провела 206 спільних військових операцій з НАТО, тоді як з Росією – 17. Наприкінці року планується участь Сербії у навчаннях в Казахстані, організованих контрольованою Росією Організацією Договору про колективну безпеку.