Через обстріли бойовиків у Мар’їнці евакуювали учнів школи – поліція

У вівторок вранці через обстріли з боку підтримуваних Росією сепаратистів на Донеччині довелося евакуювати учнів школи у Макіївці, повідомив керівник поліції Донецької області В’ячеслав Аброськін.

«Бойовики розпочали обстріл Мар’їнки. В школі №2 дітей із занять евакуювали до бомбосховища. Станом на 09:45 обстріл припинився. Слідчо-оперативна група поліції оглядає місця обстрілу на вулиці Тельмана і Матросова. Інформація про руйнування та постраждалих уточнюється», – написав Аброськін у Facebook.

Інформації від штабу АТО про обстріли в цьому районі вранці немає. Сайти угруповання «ДНР» також не пишуть про бойову активність наразі.

Від 1 квітня у зоні збройного конфлікту на сході України мало початися чергове перемир’я – напередодні Великодніх свят. Про це раніше домовилися учасники переговорів Тристоронньої контактної групи. Проте обстріли не припинилися, сторони конфлікту звинуватили в цьому одна одну.