The New York Times отримала Пулітцерівську премію за статтю про Путіна

Видання The New York Times отримало Пулітцерівську премію в номінації «Міжнародний репортаж» за статтю про спроби російського президента Володимира Путіна поширити вплив Росії на інші країни. Церемонія оголошення лауреатів відбулася в Нью-Йорку 10 квітня.

Колектив газети виграв премію за серію статей під назвою «Темні мистецтва Росії». Видання показало, як Путін прагне впливати на світові справи і проектувати владу Росії, використовуючи «методи», починаючи від «вбивства до онлайн-переслідування і застосування компромату на супротивників», – заявили судді премії.

Серію статей почали публікувати рік тому, у ній досліджувалося зростання «армії тролів», стратегічне поширення дезінформації, і кібератаки Росії, спрямовані проти американських президентських виборів 2016 року.

Загалом The New York Times отримала три Пулітцери, найбільше серед інших видань у 2016 році. Крім «Міжнародного репортажу», газета перемогла в номінації «Новинна фотографія» і «Стаття».

Премію в категорії «За службу суспільству» присудили газетам The New York Daily News і ProPublica, які писали про виселення малозабезпечених громадян з державного житла в Нью-Йорку. Нагороду за розслідування отримав журналіст Charleston Gazette-Mail за викриття контрабанди наркотиків.

Пулітцерівську премію також отримала Washington Post за розслідування щодо заяв Дональда Трампа про його доброчинну діяльність.

У номінації «Пояснювальна журналістика» перемогли матеріали об’єднання понад 300 журналістів про панамські офшори.

Пулітцерівська премія – одна з найпрестижніших американських нагород в галузі літератури, журналістики і театру. Вона заснована на основі фонду, залишеного газетним магнатом Джозефом Пулітцером, який помер 1911 року. У 1903 році він склав заповіт про те, як слід розпорядитися його грошима. Цей день і вважається датою заснування Пулітцерівської премії.