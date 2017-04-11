Суд у Стокгольмі вирішить, чи залишати під вартою підозрюваного в нападі 7 квітня

Чоловік, якого звинувачують у вбивстві чотирьох людей минулого тижня, коли він на викраденій вантажівці в’їхав у натовп біля універмагу в центрі Стокгольма, 11 квітня постане перед судом, який має вирішити, чи залишати його під вартою до розгляду його справи по суті.

У судових документах вказано, що підозрюваним є 39-річний Рахмат Акілов з Узбекистану. Заступник головного прокурора Ганс Ірман заявив, що Акілова звинувачують у скоєнні терористичного акту.

10 квітня керівник поліції Швеції Дан Еліассон заявив, що влада «впевнена» в тому, що затримала нападника.

Поліція не розкриває особу другого чоловіка, якого затримали 9 квітня у зв’язку з нападом.

Від дня нападу, 7 квітня, поліція провела опитування понад 600 людей і численні спецоперації у Стокгольмі у рамках розслідування.

Внаслідок атаки, ще 15 людей були поранені.