Уряд ініціює скасування оподатковування виплат пенсіонерам, які працюють, з 1 жовтня – Гройсман

Кабінет міністрів України запропонує Верховній Раді скасувати оподаткування пенсій для пенсіонерів, які працюють, з 1 жовтня поточного року. Про це заявив у вівторок прем’єр-міністр України Володимир Гройсман на прес-конференції за підсумками року діяльності уряду.

«Наша реформа передбачає, що з 1 жовтня ми запропонуємо скасувати оподаткування пенсій для працюючих пенсіонерів», – сказав Гройсман.

За його словами, також із 1 жовтня буде збільшено пенсії для 5,6 мільйона громадян. Для різних категорій підвищення складе від 200 до 1000 гривень.

Працюючі пенсіонери в Україні отримують 85% пенсії. Крім того, діє тимчасове обмеження виплати пенсій деяким групам пенсіонерів, які працюють. Так, позбавлення пенсійних виплат стосується держслужбовців, прокурорів, депутатів та деяких інших груп працюючих пенсіонерів. В уряді пояснили необхідність таких обмежень дефіцитом бюджету Пенсійного фонду.