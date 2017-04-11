У школі Мар’їнки відновили заняття, припинені через обстріл – поліція

Заняття в школі номер два Мар’їнки, які припиняли вранці 11 квітня через обстріл бойовиків, поновили, повідомляє поліція Донецької області.

«Обстріл бойовиків розпочався о 09:05 і тривав близько півгодини. Поліцейські, які несуть службу у Мар’їнці, ухвалили рішення евакуювати дітей зі школи №2. Наразі обстріл припинився. На місці залишаються поліцейські», – йдеться в повідомленні.

За даними поліції, всього в цій школі навчається 138 дітей, сьогодні на навчанні були 128. На час обстрілу їх евакуювали до бомбосховища.

Після того, як обстріл завершився, заняття у школі відновили у тих класах, вікна яких не виходять у той бік, звідки ведуться бойові дії.

«Більше за все внаслідок обстрілу постраждали вулиці Тельманова та Матросова, розташовані поблизу сірої зони», – додали в поліції і заявили, що інформація про постраждалих і руйнування уточнюється.

У штабі українських військових вранці 11 квітня заявили, що внаслідок обстрілу позицій українських сил в районі населеного пункту Мар’їнка підтримувані Росією бойовики застосовували гранатомети, зенітні установки ЗУ-23-2, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

Сайти угруповання «ДНР» не пишуть про обстріли вранці 11 квітня.

Від 1 квітня у зоні збройного конфлікту на сході України мало початися чергове перемир’я – напередодні Великодніх свят. Про це раніше домовилися учасники переговорів Тристоронньої контактної групи. Проте обстріли не припинилися, сторони конфлікту звинуватили в цьому одна одну.