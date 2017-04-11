Щонайменше 4 людини поранені внаслідок вибуху біля будівлі поліції в Туреччині

На південному сході Туреччини, в місті Діярбакир, стався вибух біля штабу поліцейського спецназу, внаслідок чого щонайменше чотири людини були поранені.

Як повідомляє новинна агенція Reuters із посиланням на джерело в поліції, вибух стався у секції будівлі, де ремонтували автомобілі, і призвів до обвалу частини даху.

За повідомленнями, один із поранених перебуває в критичному стані.

Причина вибуху поки що невідома.

На південному сході Туреччини проживає більшість турецьких курдів.

Вибух стався напередодні призначеного на 16 квітня референдуму щодо поправок до конституції, які мають перетворити Туреччину із парламентської до президентської республіки і розширити владу президента Реджепа Тайїпа Ердогана.