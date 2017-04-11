Гройсман вкотре заявляє, що не піде в президенти в 2019 році

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявляє, що у нього немає амбіцій брати участь в майбутніх президентських виборах.

«У мене є сенсаційне повідомлення: в 2019 році я буду брати участь в президентських виборах, як всі громадяни України – прийду і проголосую за кандидата в президенти. Інших намірів у мене немає. Я про це вже говорив», – сказав Гройсман 11 квітня в Києві, підсумовуючи рік діяльності уряду.

Раніше прем’єр вже заявляв, що не має президентських амбіцій.

Чергові вибори президента України мають відбутися в березні 2019 року.