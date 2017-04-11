У 2016 році у 23 країнах світу страчували людей – правозахисники

Протягом 2016 року в 23 країнах, приблизно в одній із восьми країн світу, страчували людей, йдеться в щорічній доповіді міжнародної правозахисної організації Amnesty International.

За звітом, це число значно скоротилося за 20 років – 40 країн проводили страти в 1997 році.

Також, за даними правозахисників, загальна відома кількість страт у світі за минулий рік скоротилося більш ніж на третину. Всього зафіксовано 1032 приведених у виконання смертних вироки.

Ця статистика складена без урахування Китаю, який не розкриває значну частину даних, і в якому за останній рік стратили більше людей, ніж у решті світі, підкреслюють автори дослідження.

Разом із Китаєм, в число країн, де найбільше застосовувалася смертна кара, увійшли Іран, Саудівська Аравія, Ірак і Пакистан. США, вперше з 2006 року, не увійшли до цієї п’ятірки.

У доповіді також наголошується, що завдяки оприлюдненню нової інформації стало відомо про більш високу статистику страт у В’єтнамі та Малайзії. У той же час в Іраку і Пакистані в 2016 році було виконано менше смертних вироків, ніж фіксували в попередні роки.