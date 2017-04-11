У Білорусі 20 громадян обвинуватили в організації незаконної збройної групи

20 громадянам Білорусі висунули обвинувачення в організації незаконної збройної групи, повідомляють 11 квітня білоруські державні ЗМІ.

За повідомленнями, підозрювані входять до групи із 35 людей, яких звинуватили в плануванні заворушень у Білорусі на тлі невдоволення через запровадження податку для безробітних.

У березні поліція Білорусі арештувала членів організацій «Білий легіон», «Патріот», а також опозиційного «Молодого фронту».

Арешти відбулися після того, як президент Білорусі Олександр Лукашенко оголосив, що «озброєні бойовики» були затримані за підозрою в плануванні «збройних провокацій» по всій країні.

Заява Лукашенка пролунала на тлі масових протестів у Білорусі проти так званого «податку для дармоїдів».