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11 Квітень 2017, Київ 14:26
Новини | Політика

«ДНР» передало Україні ще 14 ув’язнених – офіс омбудмена

Валерія Лутковська

Угруповання «ДНР», що контролює частину Донецької області України, передало Україні ще 14 ув’язнених, повідомив керівник секретаріату Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Богдан Крикливенко.

«Ще 14 людей Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Валерія Лутковська сьогодні забрала з місць ув’язнення в Донецьку», – написав він у Facebook.

За даними апарату омбудсмена, всього за два роки з Донецька на підконтрольну уряду України територію вивезли 147 людей, які утримувалися в пенітенціарних установах.

У лютому минулого року угруповання «ДНР» передало українській стороні 18 засуджених, які відбували покарання на території, підконтрольній сепаратистам, зокрема в Єнакіївській, Кіровській, Торезькій, Західній, Донецькій виправних колоніях і в Донецькому СІЗО.

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