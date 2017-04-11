Суд призначив засідання у справі щодо Януковича на 4 травня

Оболонський районний суд Києва призначив засідання у розгляді кримінального провадження щодо колишнього президента Віктора Януковича за звинуваченням у державній зраді.

Як повідомляється на сайті суду, перше засідання у цій справі призначене на 4 травня на 10:00.

Справу розглядатиме судова колегія у складі трьох суддей.

Цього тижня провадження щодо Януковича передали до Оболонського райсуду, проте його захисники заявили про незаконність передачі справи до суду. Вони вказують на порушення з боку слідства, а також стверджують, що їхньому підзахисному не повідомлено про підозру і не вручено обвинувальний акт.

Януковича підозрюють у державній зраді, пособництві в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території України, а також пособництві у веденні агресивної війни.

У січні Печерський районний суд Києва надав дозвіл на заочне досудове розслідування щодо Януковича.

Наприкінці листопада 2016 року Янукович як свідок давав свідчення у форматі відео-зв’язку у справі щодо 5 бійців розформованого спецпідрозділу «Беркут». Тоді він повідомив у суді, що перебуває в російському місті Ростов-на-Дону.

Віктор Янукович є фігурантом кількох кримінальних справ в Україні, зокрема, щодо перевищення ним повноважень від листопада 2013-го до лютого 2014 року, щодо масових убивств активістів Майдану, а також за фактом захоплення ним державної влади 2010 року. Наразі жодне з цих проваджень не розглядається у судах по суті.

Янукович утік із України в лютому 2014 року після масових розстрілів учасників протестів на майдані Незалежності в Києві. Відтоді він переховується на території Росії.