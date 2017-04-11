Міноборони: кількість правопорушень із участю військових зменшилася на 23% у 2017 році

У Міністерстві оборони заявляють про зменшення кількості правопорушень із участю військових на 23% у 2017 році.

«Порівняно із аналогічним періодом 2016 року, у поточному році на 23 відсотки зменшено кількість правопорушень і на 37 відсотків скорочено кількість небойових безповоротних втрат», – зазначив начальник Головного управління Військової служби правопорядку (ВСП) Збройних Сил України Ігор Криштун.

За даними ВСП, цього року правоохоронці розпочали 65 кримінальних проваджень за незаконне вивезення зброї з зони бойових дій на Донбасі.

Криштун також заявив, що Військова служба правопорядку допомагає командирам у профілактиці випадків вживання військовослужбовцями алкоголю.

За його словами, кількість таких випадків та пов’язаних із ними правопорушень значно скоротилася.

Напередодні у штабі АТО повідомили, що на Донеччині офіцер застосував зброю для вгамування військового у стані алкогольного сп’яніння.