Підозрюваного у нападі в Стокгольмі залишили під вартою до 11 травня

Суд у Швеції залишив під вартою до 11 травня 39-річного вихідця з Узбекистану Рахмата Акілова, обвинуваченого у вбивстві чотирьох людей минулого тижня, коли він на викраденій вантажівці в’їхав у натовп біля універмагу в центрі Стокгольма.

Як йдеться в рішенні суду, прокуратура зможе просити про подальше розширення терміну арешту, якщо їй буде потрібен додатковий час для розслідування.

Раніше адвокат Акілова повідомив, що той на суді визнав свою провину.

Заступник головного прокурора Ганс Ірман підтвердив, що Акілова звинувачують у скоєнні терористичного акту.

10 квітня керівник поліції Швеції Дан Еліассон заявив, що влада «впевнена» в тому, що затримала нападника.

Щодо другого затриманого у зв’язку з нападом, то, за даними прокуратури Швеції, він більше не є підозрюваним у цій справі. Водночас цей чоловік залишатиметься під арештом через «попереднє рішення про депортацію».

Внаслідок атаки 7 квітня, ще 15 людей були поранені.