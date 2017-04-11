Адвокат: свідок у «справі Чийгоза» сказав, що обвинувачений заспокоював мітингувальників

Підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму допитав двох свідків захисту у «справі Чийгоза», жоден з них не підтвердив насильницьких дій щодо проросійських мітингувальників з боку обвинуваченого. Про це в перерві після засідання повідомив адвокат Чийгоза Микола Полозов.

За його словами, перший свідок, Алі Абдуллаєв, розповів, що коли проукраїнські активісти опинилися біля представників міліції, які відділяли їх від проросійських мітингувальників, «Ахтем Чийгоз умовляв людей відійти назад, робив жести руками, щоб мітингувальники відійшли трохи назад».

«І мітингувальники сприймали ці дії саме як заспокійливі, а не як заклики до чого-небудь. Це були не якісь спеціальні жести, зрозумілі тільки прихильникам Меджлісу, а звичайні людські жести», – розповів адвокат, цитуючи свідка.

Свідок зазначив, що не бачив застосування насильства або спроб увірватися в будівлю Верховної Ради АР Крим з боку проукраїнських активістів. Мирні наміри мітингувальників підтвердив і другий допитаний свідок – Сабрі Аметов.

«Свідок каже про те, що мітингувальники не були налаштовані агресивно один до одного, були в миролюбному настрої», – додав Полозов.

Суд продовжить допит свідків після обідньої перерви, повідомив адвокат.

Ахтема Чийгоза затримали в січні 2015 року за участь в мітингу на підтримку територіальної цілісності України перед будівлею Верховної Ради Криму 26 лютого 2014 року і звинуватили в організації масових заворушень. Тоді мітингувальникам протистояли проросійські активісти, в тому числі, з партії «Русское единство».

Справу Чийгоза суд анексованого Криму розглядає в рамках «справи 26 лютого» після того, як на закритому засіданні суд розділив цю справу на дві – щодо заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза, і окремо стосовно інших фігурантів процесу – Алі Асанова і Мустафи Дегерменджі. Ахтема Чийгоза звинувачують в організації масових заворушень, а Мустафу Дегерменджі й Алі Асанова – в участі в них.