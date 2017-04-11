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11 Квітень 2017, Київ 15:58
Новини | Міжнародні

Міноборони Росії: в Сирії загинули двоє російських військових

Російські військові на базі Хмеймім в Сирії

У Сирії в результаті мінометного обстрілу загинули двоє російських військовослужбовців, ще один поранений, повідомили 11 квітня в прес-службі Міністерства оборони Росії. У відомстві уточнили, що росіяни служили за контрактом і були інструкторами з вогневої підготовки в підрозділі сирійських військ.

Імена та звання військовослужбовців у відомстві не назвали, не вказано також, коли і де саме стався обстріл.

Таким чином число загиблих у Сирії російських військових, яке підтверджує Міністерство оборони Росії зросло до 29.

Росія надає підтримку президентові Сирії Башарові Асаду упродовж всього шестирічного конфлікту в цій країні.

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