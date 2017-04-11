СБУ про заяви Шабуніна: не здійснюємо заходів з контролю діяльності представників громадських об’єднань

Служба безпеки України у відповідь на заяви голови голова правління «Центру протидії корупції» Віталія Шабуніна стверджує, що відомство не здійснює жодних заходів з контролю діяльності представників політичних партій і громадських об’єднань.

«У них (співробітників СБУ – ред.) немає часу, бажання і правових підстав організовувати «перформанси» для окремих амбіційних політиків і громадських діячів, які у такий спосіб намагаються привернути увагу до власних персон та підняти рейтинги», – написала на своїй сторінці в Facebook речниця відомства Олена Гітлянська.

Напередодні Шабунін повідомив, що 9 квітня біля його будинки провели перформанс. Він заявив, що до організованого мітингу причетна СБУ.

«Шість громадян, куратор з фотіком і 5 плакатів. На плакатах – всі фобії та вся біль СБУшників: «Задекларуйся, будь мужиком, не боягузом», «Продай будинок – купи в НАБУ прослушку!», «Звідки гроші на будинок?».. ЦПК своїм позовом з вимогою відкрити декларації керівництва СБУ заблокував роботу Контори: оце ж замість протидії корупції, відлову сепаратистів або розслідування гучних вбивств слідчі, аналітики, навіть керівництво Служби займаються плануванням невдалих та кумедних атак на антикорупціонерів», – написав він у Facebook.

За словами Шабуніна, до організації мітингу причетний керівник перший заступник голови СБУ Павло Демчина.

Згідно з декларацією за 2015 рік, перший заступник голови СБУ, який очолює головне управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Павло Демчина офіційно мешкає у відомчому гуртожитку СБУ, не маючи власного житла, машини або заощаджень. При цьому, за даними журналістів програми «Слідство.Інфо», цивільна дружина і мати трьох дітей чиновника – 35-річна Ольга Воловчук – є власницею елітних автомобілів і живе в розкішному заміському маєтку. про це йшлося у розслідуванні журналістів «Громадського телебачення».

Національне антикорупційне бюро України розпочало розслідування за фактом незаконного збагачення Павла Демчини.