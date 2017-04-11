Вибух біля будівлі поліції в Туреччині стався через нещасний випадок – МВС

Міністр внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу заявляє, що вибух біля будівлі поліції на південному сході Туреччини, в місті Діярбакир, стався через нещасний випадок під час ремонтних робіт.

Внаслідок вибуху, що стався 11 квітня, поранені щонайменше чотири людини, одна з них у тяжкому стані.

Вибух стався у секції будівлі, де ремонтували бронетехніку.

На південному сході Туреччини проживає більшість турецьких курдів.

Вибух стався напередодні призначеного на 16 квітня референдуму щодо поправок до конституції, які мають перетворити Туреччину із парламентської до президентської республіки і розширити владу президента Реджепа Тайїпа Ердогана.