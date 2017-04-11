На Дніпропетровщині через дефіцит вугілля зупинилася Криворізька ТЕС

На Дніпропетровщині цієї ночі через дефіцит пального, яке постачалось з непідконтрольної українській владі частини Донбасу, зупинилася Криворізька ТЕС. Інформацію про це підтвердили на підприємстві.

Як повідомили Радіо Свобода в компанії «Укренерго», Криворізька ТЕС, так само, як раніше Трипільська та Зміїївська ТЕС, була зупинена не в екстреному порядку, а у робочому режимі – «на виконання графіка навантажень енергосистеми».

Усі три ТЕС працюють на вугіллі антрацитової групи.

Як повідомили Радіо Свобода в Криворізькій міській раді, електроенергію, яку виробляє Криворізька ТЕС, частково споживають промислові підприємства міста. Тепло- та електропостачання житлового фонду та соціальної сфери міста здійснюється іншими підприємствами. Відтак зупинка роботи ТЕС на життєдіяльність міста поки не вплинула.

Минулого тижня призупинили роботу Придніпровська, Трипільська та Зміївська ТЕС.

31 березня у Кам’янському на Дніпропетровщині через припинення постачання коксу з Алчевська зупинило роботу ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат» (колишня «Дзержинка»).

Раніше, у березні 2017 року, в ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» (колишня Криворіжсталь») заявили про стурбованість проблемами з постачанням вугілля через блокаду залізничного сполучення на сході країни. В «АрселорМіттал Кривий Ріг» зазначили, що такі заходи «вкрай негативно позначаються на роботі виробничих агрегатів і на стабільності роботі підприємства в цілому».