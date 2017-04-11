Порошенко провів телефонні консультації з Тіллерсоном – речник

Президент України Петро Порошенко провів телефонні переговори з держсекретарем США Рексом Тіллерсоном, повідомив речник голови Української держави Святослав Цеголко.

Подробиць він не повідомив.

11 квітня Тіллерсон починає робочий візит до Росії. 12 квітня в Москві він має провести переговори із міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

У Вашингтоні і Москві раніше повідомили, що серед тем переговорів Рекса Тіллерсона і міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова буде, серед іншого, і ситуація в Україні.

Візит Тіллерсона відбуватиметься на тлі загострення відносин між США і Росією. Вночі 7 квітня військові США атакували десятками ракет «Томагавк» аеродром сирійських урядових військ на заході Сирії. Такою була відповідь на хімічну атаку в сирійському місті Хан-Шейхун 4 квітня, в якій Захід звинувачує режим Башара Асада. Союзники Вашингтона у НАТО і в регіоні висловили підтримку діям США у Сирії. Росія назвала ці дії актом агресії.