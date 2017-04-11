НАЗК виявило порушення у фінансуванні партій «Самопоміч» й «Батьківщина»

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило порушення щодо фінансування партій «Самопоміч» й «Батьківщина».

Як повідомляє прес-служба агентства, у звітах цих партій виявлені порушення у здійсненні внесків фізичними особами.

У НАЗК зазначають, що висновки будуть оприлюднені протягом п’яти днів з дня ухвалення рішення.

У ході засідання агентство затвердило висновки за результатами аналізу звітів політичних партій, які у IV кварталі 2016 року отримали державне фінансування своєї статутної діяльності: «Народний фронт», «Самопоміч», «Радикальна Партія Ляшка», «Партія «Блок Петра Порошенка «Солідарність», «ВО «Батьківщина».

У жовтні 2015 року Верховна Рада ухвалила закон, який запроваджує державне фінансування партій (тобто фінансування партійних структур з держбюджету) і вимагає від партій звітувати про надходження і використання коштів. 1 липня 2016 року цей закон набрав чинності. Державне фінансування надається партіям за умови подання ними звітів про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру.

У НАЗК повідомляли, що на фінансування партій у поточному 2017 році з держбюджету виділено понад 398 мільйонів гривень, наразі відмов від фінансування немає.