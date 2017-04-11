Поліція Одеси перевірить дії правоохоронців під час затримань активістів

Керівництво поліції Одещини заявляє про намір провести службову перевірку щодо дій правоохоронців під час масових заходів на Алеї Слави в Одесі в річницю визволення міста від нацистів 10 квітня, коли був затриманий 21 активіст.

Як передає кореспондент Радіо Свобода, керівник управління поліції в Одеській області Дмитро Головін заявив, що перевірка триватиме близько 15 днів.

11 квітня генерал поліції третього рангу Дмитро Головін спілкувався з активістами, які прийшли до будівлі обласного поліцейського управління протестувати проти «надмірно агресивних» і «однобічних» дій правоохоронців 10 квітня.

В акції біля поліцейського управління на вулиці Єврейській в Одесі взяли участь від 50 до 70 людей. Учасники акції скандували «Ганьба поліцейським» і вимагали від них «здати жетони». Також учасники акції висловлювали намір звернутися до головного військового прокурора України Анатолія Матіоса зі скаргою на дії правоохоронців в Одесі.

За уточненими даними, які оприлюднив очільник поліції Одещини, напередодні затримали 21 людину. За його словами, одна особа має «проросійські погляди», інші є представниками патріотичних організацій міста.

Застосування поліцією під час охорони публічного порядку спецзасобів (кайданків і кийків – ред.) під час затримання Головін назвав «правомірним». Утім генерал Дмитро Головін зазначив: «Якщо службова перевірка покаже, що поліцейські перевищили службові повноваження, матеріали щодо них буде направлено до прокуратури».

Також Дмитро Головін пообіцяв, що на офіційному сайті ГУНП України в Одеській області буде оприлюднено наказ про проведення службового розслідування і список правоохоронців, яких на період перевірки тимчасово відсторонять від службових обов’язків.

Серед затриманих під час масових заходів 10 квітня в Одесі є іноземний журналіст. Про це кореспонденту Радіо Свобода повідомив провідний радник Головного управління Нацполіції України в Одеській області Руслан Форостяк. «Журналіст із Німеччини після перевірки особи був звільнений. Попередньо, була підозра, що ця людина провокує натовп», – зазначив Форостяк. Ані прізвища репортера, ані видання, яке він представляє, радник ГУНП не назвав.