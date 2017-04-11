АП: Вашингтон обіцяє не допустити пакетних домовленостей із вирішенням ситуації в Україні і Сирії

Державний секретар США Рекс Тіллерсон у телефонній розмові з президентом України Петром Порошенком пообіцяв, що Вашингтон не допустить ніяких пакетних домовленостей щодо вирішення ситуації в Україні і Сирії, повідомляє Адміністрація президента.

«Держсекретар Тіллерсон запевнив, що США підтримують територіальну цілісність України і наполягають на виконанні Мінських домовленостей, зокрема на важливості забезпечення режиму припинення вогню», – мовиться в повідомленні.

За даними адміністрації Порошенка, він заявив, що Україна і США разом захищають спільні демократичні цінності, «тому санкції мають бути збережені до повного відновлення територіальної цілісності України».

Телефонна розмова відбулася 11 квітня напередодні візиту Тіллерсона до Москви. Співрозмовники домовилися продовжити двосторонні консультації після поїздки держсекретаря США до Росії.

У Держдепартаменті США ще нічого не повідомляли про цю розмову.

11 квітня Тіллерсон починає робочий візит до Росії. 12 квітня в Москві він має провести переговори із міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

У Вашингтоні і Москві раніше повідомили, що серед тем переговорів Рекса Тіллерсона і міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова буде, серед іншого, і ситуація в Україні.

Візит Тіллерсона відбуватиметься на тлі загострення відносин між США і Росією через ситуацію в Сирії.