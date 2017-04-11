Глави МЗС країн «Групи семи»: санкції щодо Росії мають бути збережені до виконання Мінських угод

Міністри закордонних справ країн «Групи семи» наголошують на збереженні санкцій проти Росії до виконання Мінських угод щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

«Ми залишаємося єдиними у застосуванні широкого спектру інструментів зовнішньої політики, в тому числі обмежувальних заходів і санкцій, щоб переконати Росію повернутися на шлях поваги до принципів міжнародного права», – йдеться у спільній заяві за підсумками зустрічі глав зовнішньополітичних відомств країн «Групи семи» в італійському місті Лукка.

Дипломати також закликали всі сторони конфлікту на Донбасі до виконання зобов’язань у рамках Мінських угод.

«Ми наголошуємо на нашій відданості імплементації Мінських угод для досягнення мирного, сталого врегулювання конфлікту в східній Україні. Ми закликаємо всі сторони в повній мірі реалізувати їх без зволікань», – зазначається.

Представники країн «Групи семи» наголошують, що ситуація в сфері безпеки в зоні конфлікту повинна бути стабілізована негайно, і очікують, що Росія виконуватиме свої зобов’язання і використовувати свій вплив на сепаратистів, щоб забезпечити виконання їхніх зобов’язань.

Збройний конфлікт на сході України почався навесні 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у підтримці сепаратистів на Донбасі, Москва ці звинувачення відкидає і заявляє, що на непідконтрольних Києву територіях можуть бути російські «добровольці». Через роль Росії у подіях на Донбасі, а також через анексію Криму, Захід застосував щодо Москви кілька пакетів санкцій.

За останніми даними ООН, за час конфлікту загинули близько 10 тисяч людей, поранені понад 22 тисячі серед українських військових, цивільних осіб та сепаратистів.