Глава МЗС Чехії: спочатку політичні пункти Мінських угод, потім – контроль над кордоном

Міністр закордонних справ Чеської Республіки Славомір Заоралек заявив, що усі сторони конфлікту на Донбасі повинні насамперед виконати політичну частину Мінських угод.

«Ми постійно закликаємо усі сторони повністю виконувати Мінські угоди. Ідеться про те, щоб політична частина Мінських домовленостей була виконана раніше за військову частину і до того, як український уряд зможе відновити контроль над кордоном з Росією», – сказав Заоралек під час прес-конференції у Києві.

У зв’язку із цим, пояснив дипломат, Чехія підтримує вимоги України про безпечне середовище на Донбасі для проведення місцевих виборів.

Заоралек також наголосив, що Чехія пов’язує режим санкцій із повним виконанням Мінських угод. При цьому санкції, пов’язані із незаконною анексією Криму, повинні залишатися навіть після «Мінська», наголосив він.

«Наші політичні відносини з Росією заморожені, у нас немає жодних контактів на політичному рівні…Єдиним інструментом є санкції, тому для Європи важливо утримувати єдність всередині, як і єдність з новою адміністрацією США», – сказав голова чеського дипломатичного відомства.

За його словами, ескалація конфлікту на Донбасі не є одним із прийнятних варіантів, тому варто вдаватися до дипломатії, санкцій і єдності – вони принесуть результати у довготерміновій перспективі.

Глави зовнішньополітичних відомств Угорщини, Чехії та Словаччини відвідують Україну, щоб ознайомитися із ситуацією на Донбасі та обговорити подальшу практичну допомогу Україні, а також подальшу співпрацю у форматі В4+ Україна (Вишеградська четвірка плюс Україна).

Українська влада неодноразово заявляла, що політичні пункти Мінських угод можуть бути реалізовані лише після «очевидного і беззаперечного» прогресу у виконанні їх безпекової частини.