Верховна Рада відхилила законопроект про Конституційний суд України.

Спікер Ради Андрій Парубій також чотири рази ставив на голосування питання про направлення законопроекту на повторне друге читання, проте це парламентарі не підтримали.

Депутати розглянули низку поправок до документа, більшість поправок не підтримали.

У лютому парламентарі ухвалили за основу цей законопроект. Документ пропонує створення нової організаційної структури Конституційного суду України – у складі усіх суддів КСУ діє Велика палата і вирішує питання у справах за конституційними поданнями та конституційними зверненнями.

Також передбачається створення двох сенатів КСУ, кожен із яких діє у складі дев’яти суддів і розглядає питання щодо відповідності Конституції України (конституційності) законів України (їх окремих положень) за конституційною скаргою особи.

Законопроект передбачає, що під час розгляду конституційної скарги КСУ може видати забезпечувальний наказ, який є новим інститутом вжиття заходів захисту прав людини у виняткових випадках. Передбачена можливість відтермінування втрати чинності актом (його окремим положенням), який визнано неконституційним.

2 червня 2016 року Верховна Рада дала старт судовій реформі, ухваливши закон «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)». Цим законом внесені зміни до Конституції в частині здійснення правосуддя та конституційного контролю.

Конституційний суд – єдиний орган конституційної юрисдикції в Україні, завданням якого є гарантування верховенства Конституції як Основного закону держави на всій території держави. Цей суд розпочав діяльність 18 жовтня 1996 року.