Керівник російської влади Криму поскаржився на арешт кримських вин на виставці в Італії

Голова встановленої Росією в окупованому Криму влади Сергій Аксьонов поскаржився на арешт партії кримських вин, що, всупереч попередженням, були представлені на міжнародній виноробській виставці в Італії.

Як сказав він журналістам, італійська поліція арештувала всю продукцію з Криму на виставці в місті Вероні в понеділок увечері «з невідомих причин».

Аксьонов назвав це «хамством» і пообіцяв, що встановлена Росією у Криму влада буде захищати виробників вина з окупованого півострова всіма можливими юридичними способами, зокрема, й через Міністерство закордонних справ сусідньої Росії, яка нині вважає Крим «своїм».

Раніше у вівторок посол України в Італії Євген Перелигін повідомив проектові Радіо Свобода, сайтові Крим.Реалії, що Росію наперед попереджали про неприпустимість участі вин із окупованого Криму на міжнародній виставці Vinitaly в італійській Вероні.

За його словами, українське посольство напередодні виставки попередило її організаторів, що участь кримських продуктів під виглядом російських суперечить європейським директивам про невизнання окупації Криму, а організатори, у свою чергу, вказали представникам Росії, що заявлені нею вина з Криму не можуть бути представлені на виставці. Але, розповів посол, перед самим відкриттям виставки стало відомо, що Росія просто замінила заявлені спершу кримські вина на продукцію інших кримських виробників.

Напередодні речниця Міністерства закордонних справ України Мар’яна Беца теж повідомляла, що італійські організатори виставки направили російській стороні вимогу не експонувати товари з Криму. Як написала вона в понеділок увечері у твітері, МЗС України направило італійській стороні ноти з цього приводу і зверталось до адміністрації виставки з метою не допустити експонування товарів із Криму.

Раніше в понеділок керівний партнер проекту UA2EU Олексій Любецький повідомив Крим.Реалії, що пляшки з кримським вином зникли зі стенду виставки, де вони таки були виставлені спершу, після його особистого звернення до місцевого відділку Фінансової поліції Італії.

Європейський союз, як і величезна більшість світової спільноти, не визнає окупації Росією українського Криму і претензій Москви на володіння півостровом. Ця окупація є підставою для частини санкцій, накладених ЄС, а також низкою інших провідних країн світу, проти Росії, а також санкцій проти захоплених Росією структур і підприємств у Криму.