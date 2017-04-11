Штаб: сьогодні на Донбасі двоє військових поранені

У штабі АТО заявляють, що сьогодні у зоні бойових дій на Донбасі двоє військовослужбовців Збройних сил України поранені.

Як повідомляє прес-центр штабу, підтримувані Росією бойовики сьогодні здійснили 23 обстріли позицій українських військових.

За даними штабу, біля Маріуполя з озброєння БМП та БТР, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів сепаратисти обстрілювали позиції ЗСУ біля Водяного, а згранатометів, зенітних установок та кулеметів великого калібру – біля Мар’їнки.

«Біля Авдіївки позиції наших військ противник накривав вогнем 82-міліметрових мінометів, зенітних установок ЗУ-23-2, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Застосування противником мінометів калібру 82мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів зафіксовані по опорних пунктах поблизу населеного пункту Піски», – йдеться у повідомленні.

На луганському напрямку сепаратисти застосовували міномети калібру 120 міліметрів біля Кримського, додають у штабі.

В угрупованні «ДНР» звинувачують українських військових в обстрілах з мінометів околиць Донецька і Ясинуватої. В угрупованні «ЛНР» заявляють, що українські військові минулої доби чотири рази порушили режим тиші.

Від 1 квітня у зоні збройного конфлікту на сході України мало початися чергове перемир’я – напередодні Великодніх свят. Про це раніше домовилися учасники переговорів Тристоронньої контактної групи. Проте обстріли не припинилися, сторони конфлікту звинуватили в цьому одна одну.