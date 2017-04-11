Суд відсторонив від посади патрульного Олійника, підозрюваного в умисному вбивстві

Голосіївський районний суд Києва відсторонив від посади поліцейського Сергія Олійника, підозрюваного у вбивстві 17-річного підлітка під час переслідування автомобіля BMW минулого року. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила речник прокуратури Києва Надія Максимець.

За її словами, суд задовольнив клопотання прокуратури і на два місяці відсторонив Олійника від посади.

Крім того, зазначила Максимець, Олійнику обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання на такий же термін – два місяці.

У листопаді 2016 року прокуратура Києва завершила розслідування кримінальної справи щодо Сергія Олійника. Йому повідомили про підозру за статтями «умисне вбивство», «замах на умисне вбивство», «перевищення влади або службових повноважень».

У Києві в ніч на 7 лютого патрульні поліцейські під час переслідування порушника правил дорожнього руху відкрили вогонь по автомобілю, внаслідок чого загинув 17-річний юнак.

У поліції пояснили, що патрульні побачили молодих людей, які після вживання алкоголю сіли в автомобіль і поїхали. Через гучномовець вони почали вимагати зупинитися, але водій на це не реагував і продовжив утікати. Після приблизно 40-хвилинної погоні через усе місто поліцейські відкрили попереджувальний вогонь. Також унаслідок цього інциденту постраждав один поліцейський.