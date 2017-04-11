Україна вітає позицію глав МЗС країн «Групи семи» щодо санкцій стосовно Росії – МЗС

Україна вітає позицію міністрів закордонних справ країн «Групи семи» щодо збереження санкцій стосовно Москви до виконання Мінських угод.

«Ми вітаємо підтвердження з боку «Великої сімки» відданості повному виконанню Мінських домовленостей та визнання того, що Росія має виконувати власні зобов’язання: припинити вогонь, вивести війська з території України та повернути Україні контроль над державним кордоном. Ми відзначаємо та цінуємо позицію «Великої Сімки» щодо продовження санкцій до того часу, поки Росія не залишить українську землю», – йдеться у заяві МЗС.

В українському дипломатичному відомстві наголошують, що Росія «несе повну відповідальність за погіршення безпеки та жахливу ситуацію у сфері прав людини на окупованих територіях Донбасу та Криму».

Сьогодні за підсумками зустрічі міністрів закордонних справ країн «Групи семи» в італійському місті Лукка наголосили на збереженні санкцій проти Росії до виконання Мінських угод щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

Збройний конфлікт на сході України почався навесні 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у підтримці сепаратистів на Донбасі, Москва ці звинувачення відкидає і заявляє, що на непідконтрольних Києву територіях можуть бути російські «добровольці». Через роль Росії у подіях на Донбасі, а також через анексію Криму, Захід застосував щодо Москви кілька пакетів санкцій.

За останніми даними ООН, за час конфлікту загинули близько 10 тисяч людей, поранені понад 22 тисячі серед українських військових, цивільних осіб та сепаратистів.