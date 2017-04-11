Вищий спецсуд: використовувати у судових рішеннях «ДНР» і «ЛНР» неприпустимо

Вищий спеціалізований суд з розгляду цивільних і кримінальних справ заявляє, що використовувати у судових рішеннях словосполучення «Донецька народна республіка» і «Луганська народна республіка» неприпустимо. Про це йдеться в інформаційному листі, направленому ВССУ судам нижчих рівнів.

Як зазначається в документі, було виявлено, що суди використовують різний підхід у формулюваннях рішень, зокрема щодо відображення настання фактів народження і смерті.

«Так, в окремих випадках, на порушення законодавчих підходів щодо визначення правового статусу тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, в резолютивних частинах судових рішень міститься вказівка на те, що відповідний факт (народження або смерть) мав місце у населених пунктах «Донецької народної республіки», – повідомляється в листі.

У цьому контексті, зауважують у Вищому спецсуді, слід враховувати те, що така практика є «неприпустимою, оскільки факт існування ні так званої «Донецької народної республіки», ні так званої «Луганської народної республіки» не визнається органами влади України».Вищий спеціалізований суд рекомендує судам використовувати коректні формулювання для населених пунктів, що розташованій на окупованій території – без вказівки вищевказаних словосполучень.

Від квітня 2014 року на частині Донбасу триває збройний конфлікт. Україна та Захід звинувачують Росію в підтримці бойовиків на Донбасі зброєю та особовим складом. Москва заперечує таку підтримку угруповань «ДНР» та «ЛНР» і визнає лише наявність серед бойовиків російських «добровольців». До цього часу сепаратисти контролюють низку населених пунктів Донбасу, зокрема Донецьк і Луганськ.