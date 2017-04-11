Словаччина, Угорщина і Чехія рішуче підтримують територіальну цілісність України – МЗС

Словаччина, Угорщина та Чехія рішуче підтримують суверенітет та територіальну цілісність України, заявили міністри закордонних справ Словаччини Мірослав Лайчак, Угорщини Петер Сійярто та Чехії Лубомір Заоралек у ході спільного робочого візиту в Україну.

Як повідомляє прес-служба МЗС України, міністри підтвердили, що дотримуватимуться спільної політики санкцій ЄС щодо Росії до повного відновлення територіальної цілісності України у загальновизнаних кордонах.

Водночас міністр закордонних справ Чехії Лубомір Заоралек сьогодні заявив, що всі сторони конфлікту на Донбасі повинні насамперед виконати політичну частину Мінських угод. Українська влада неодноразово заявляла, що політичні пункти Мінських угод – проведення місцевих виборів – можуть бути реалізовані лише після «очевидного й беззаперечного» прогресу у виконанні їх безпекової частини.

Після російської анексії Криму на Донбасі триває збройний конфлікт. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів і невиконанні Мінських угод. Кремль відкидає ці звинувачення. Щодо Мінських домовленостей Москва заявляє, що є лише гарантом їх виконання, але не стороною і не має ніяких зобов’язань за ними.