ЄС продовжив санкції щодо Ірану через порушення прав людини

Європейський союз повідомив, що продовжив свої санкції щодо Ірану, накладені через порушення прав людини, ще на рік.

Як мовиться в повідомленні Європейської ради, найвищого політичного органу ЄС, санкції продовжуються до квітня 2018 року у відповідь на «серйозні порушення прав людини в Ірані».

Ці обмежувальні заходи передбачають заборону на поїздки і заморожування ймовірних активів 82 фізичних осіб, заморожування активів однієї юридичної особи і заборону на експорт до Ірану обладнання для прослуховування каналів зв’язку та іншого обладнання, що «може бути використане для репресій усередині країни».

Ці заходи, запроваджені вперше 2011 року, не пов’язані з іншими пакетами санкцій щодо Ірану, які запроваджували ЄС, а також США й деякі інші країни через ядерну чи ракетну програми Ірану.