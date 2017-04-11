Нацбанк: у березні споживча інфляція прискорилася

У березні 2017 року споживча інфляція прискорилася до 15,1%, порівняно з 14,2% у лютому, у місячному вимірі зростання індексу споживчих цін становило 1,8%.

Як повідомляє прес-служба Національного банку України, прискорення інфляції в річному вимірі було очікуваним.

За даними НБУ, інфляція сирих продуктів харчування пришвидшилася за рахунок збільшення виробничих витрат, активного експорту та низької бази порівняння, також вплинуло планове підвищення окремих тарифів та акцизів.

На поточний рік Нацбанк очікує інфляції 9,1%.