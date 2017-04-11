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12 Квітень 2017, Київ 01:29
Новини | Міжнародні

У Німеччині поранений футболіст через вибухи біля автобуса команди, матч Ліги чемпіонів перенесли

На місці вибухів, Дортмунд, 11 квітня 2017 року

У Німеччині поліція повідомила, що біля автобуса, який віз на матч футбольну команду «Боруссія» з Дортмунда, сталися три вибухи. У клубі повідомили, що внаслідок цього поранений захисник команди, іспанець Марк Бартра, його доставили до лікарні.

Усі інші гравці в безпеці, на стадіоні, де мав відбутися матч, і в околицях усе безпечно, заявила команда у твітері.

Сам матч, чвертьфінал Ліги чемпіонів проти команди Монако, що мав відбутися в Дортмунді, перенесли на середу, повідомили у клубі.

В автобуса команди внаслідок вибухів вибиті вікна. Причина вибухів іще не відома.

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