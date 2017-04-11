У Німеччині поранений футболіст через вибухи біля автобуса команди, матч Ліги чемпіонів перенесли

У Німеччині поліція повідомила, що біля автобуса, який віз на матч футбольну команду «Боруссія» з Дортмунда, сталися три вибухи. У клубі повідомили, що внаслідок цього поранений захисник команди, іспанець Марк Бартра, його доставили до лікарні.

Усі інші гравці в безпеці, на стадіоні, де мав відбутися матч, і в околицях усе безпечно, заявила команда у твітері.

Сам матч, чвертьфінал Ліги чемпіонів проти команди Монако, що мав відбутися в Дортмунді, перенесли на середу, повідомили у клубі.

В автобуса команди внаслідок вибухів вибиті вікна. Причина вибухів іще не відома.