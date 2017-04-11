Голова МЗС Франції: держсекретар США поставив під сумнів, чому американців має турбувати конфлікт в Україні

Міністр закордонних справ Франції Жан-Марк Еро повідомив, що під час зустрічі голів зовнішньополітичних відомств країн «Групи семи» раніше у вівторок державний секретар США Рекс Тіллерсон відверто поставив під сумнів, чому б американців мав турбувати конфлікт в Україні.

Як розповів міністр журналістам після завершення зустрічі, в якийсь момент американський держсекретар сказав: «Який інтерес для американських платників податків цікавитися Україною, крім великих принципів? Чи не Європа мала б узяти на себе цю відповідальність?».

«Я відповів цілком ясно, що Європа вже взяла цю відповідальність. Вона погодилася на санкції, і ці санкції й далі чинні, бо Європа не приймає можливості змінювати кордони, встановлені після Другої світової війни, не приймає того, щоб одна держава могла дозволяти собі анексувати шматок іншої держави, бо буде скринька Пандори, якщо ми дозволимо це і заплющимо на це очі», – сказав Еро про свою відповідь Тіллерсонові.

Як сказав французький міністр, він також заявив американському держсекретареві, що саме в інтересах платників податків у США, щоб Європа була безпечною і політично й економічно сильною, а не слабкою, розколеною і безвольною.

Голови зовнішньополітичних відомств країн «Групи семи» за результатами зустрічі в місті Луцці в Італії ухвалили раніше у вівторок підсумкову заяву, в якій, зокрема, повторили визнання незалежності, територіальної цілісності й суверенітету України, засудили незаконну анексію Криму Росією і підтвердили політику її невизнання і санкцій проти причетних, а також відданість виконанню мінських домовленостей про врегулювання конфлікту на сході України. Вони заявили, що особливо очікують від Росії виконання її зобов’язань і вчинення впливу на сепаратистів, щоб домогтися й від них виконання зобов’язань.

Учасники зустрічі наголосили, що поведінка Росії несумісна з міжнародним порядком, заснованим на правилах, і тому країни «Групи семи» залишаються єдині у застосуванні широкого кола зовнішньополітичних інструментів, включно з санкціями, з метою переконати Росію повернутися на шлях спільної поваги до цих цінностей. «Ми повторюємо заклик до всіх сторін виконати їхні зобов’язання за мінськими домовленостями, включно з виведенням іноземних збройних формувань і озброєнь із території України, поверненням Україні контролю за її боком міжнародного кордону і безпечним доступом і наданням гуманітарної допомоги нужденним. Ми нагадуємо, що тривалість санкцій ясно пов’язана з повним виконанням Росією її зобов’язань за мінськими домовленостями і її повагою до суверенітету України», – мовиться в підсумковому комюніке зустрічі.

Наразі державний секретар США Рекс Тіллерсон, який відразу після закінчення зустрічі вирушив із Італії до Росії з першим на цій посаді візитом, уже прибув до Москви і в середу має зустрітися з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, у першу чергу з метою особисто донести до нього позицію Заходу і значної частини арабського світу щодо підтримки Москвою влади Башара аль-Асада в Сирії. Повідомлення Жана-Марка Еро про його слова він іще не коментував.

Напередодні візиту у Вашингтоні повідомляли, що сторони, крім Сирії, обговорять і деякі інші теми, серед яких буде і становище в Україні.

Раніше в адміністрації президента США Дональда Трампа давали знати, що можуть менше від попередників залучатися до міжнародних подій і ставити на перше місце інтереси самих Сполучених Штатів.