Посол України у Британії висловила протест британській партії через візит її членів до Криму

Посол України у Великій Британії Наталія Галібаренко направила листа на адресу лідера Партії незалежності Великої Британії (UKIP) Пола Наттолла, в якому висловила рішучий протест у зв’язку з відвіданням членами партії окупованої території Криму, повідомило Міністерство закордонних справ України.

Як мовиться в повідомленні, 19–21 березня двоє представників цієї партії здійснили поїздку до Криму на порушення законодавства України і взяли учать у зустрічі зі встановленим Москвою керівництвом російської влади у Криму.

«Всупереч численним попередженням із боку української сторони, вказані представники UKIP демонстративно порушили законодавство України та міжнародне право, знехтували офіційною позицією Великої Британії, яка твердо стоїть на захисті суверенітету і територіальної цілісності України. Посольство України розглядає дії цих осіб як вияв свідомої підтримки агресії Росії проти України, схвалення ними кремлівської політики утисків прав людини на окупованому півострові», – мовиться в листі.

Посольство України попередило, що українська влада адекватно реагуватиме на будь-які факти порушення встановленого порядку та притягатиме порушників до відповідальності, зокрема шляхом заборони на в’їзд на територію України, повідомили в МЗС і нагадали: «Ми вкотре вимагаємо від усіх іноземних громадян чітко дотримуватися законодавства України. В’їзд іноземців та осіб без громадянства на територію Криму та виїзд із неї допускаються лише за спеціальним дозволом Державної міграційної служби України через пункти в’їзду-виїзду, контрольовані владою України».

Російські засоби інформації заявляли, що в березні окупований Крим незаконно відвідала група іноземців, серед яких були й представники UKIP Найджел Суссман і Річард Вуд.

Партія незалежності Великої Британії відома своєю євроскептичною і прихильною до Росії і її президента Володимира Путіна позицією. Її також підозрюють у можливому незаконному отриманні фінансування з Росії.