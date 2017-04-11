Прокуратура Криму звернулася до МЗС перед «міжнародним» заходом російської влади в Ялті

Прокуратура Автономної Республіки Крим у системі Генеральної прокуратури України звернулася до Міністерства закордонних справ України з проханням вжити заходів для попередження порушення законів України іноземцями під час планованого встановленою на окупованому півострові російською владою «міжнародного економічного форуму».

«Зокрема, прокуратура звертає увагу на можливості інформування представництв іноземних країн про дотримання вимог чинного законодавства України щодо порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України і виїзду з неї іноземців та про юридичну відповідальність, яка може настати у випадку недотримання порядку перетину адміністративного кордону», – мовиться в повідомленні прокуратури.

Крім того, у прокуратурі Криму нагадали про резолюцію Генеральної асамблеї ООН від 27 березня 2014 року, яка, серед іншого, закликала утримуватися від усіх дій і кроків, які можна було б тлумачити як визнання будь-якої зміни статусу півострова. «Зважаючи, що організаторами форуму виступають незаконно утворений орган – «уряд Республіки Крим» – та Фонд «Ялтинського Міжнародного економічного форуму» за підтримки адміністрації президента Росії, участь у такому заході офіційних іноземних представників може розглядатися як визнання останніми зміни статусу Автономної Республіки Крим та міста Севастополя та легітимності окупаційного режиму», – додали у прокуратурі.

Також прокуратура Автономної Республіки Крим попередила про невідворотність покарання за порушення законодавства України.

Таким покаранням за порушення норми, що вимагає від іноземців і осіб без громадянства в’їздити на територію окупованого Криму тільки з попереднього дозволу української влади і через встановлені пункти пропуску на адміністративній межі між Кримом і вільною частиною України, є заборона на в’їзд до України.

Після минулорічного «міжнародного економічного форуму» в окупованій Ялті МЗС України зверталося з нотами протесту до держав, із яких на захід російської влади приїздили політичні діячі.