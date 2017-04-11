Поліція в Німеччині назвала вибухи біля автобуса футболістів серйозними

У Німеччині поліція заявила з приводу вибухів, що сталися біля автобуса футбольної команди «Боруссія» з Дортмунда, що перші ознаки свідчать про «напад із застосуванням вибухових пристроїв, які варто сприймати всерйоз».

Ці пристрої могли бути сховані в кущах на узбіччі, припускають правоохоронці.

Як виглядає, йшлося про цілеспрямований напад, заявили в поліції Дортмунда.

Також прокуратура повідомила, що біля місця вибуху виявили листа з заявою про відповідальність за напад, «автентичність якого перевіряється», – без дальших уточнень про зміст цього листа.

Правоохоронці закликали утримуватися від спекуляцій.

Раніше у вівторок поліція повідомляла, що біля автобуса, який віз на матч футбольну команду «Боруссія» з Дортмунда, сталися три вибухи. У клубі повідомили, що внаслідок цього поранений захисник команди, іспанець Марк Бартра, його доставили до лікарні.

За словами колег, його поранило склом із розбитого вікна автобуса. Пізніше клуб уточнив у твітері діагноз футболіста: це, крім потрапляння чужорідних тіл у праве зап’ястя, також перелам променевої кістки передпліччя руки. Його оперують.

В автобуса команди внаслідок вибухів розбиті кілька вікон. За словами команди, автобус пошкоджений у двох місцях.

Усі інші гравці в безпеці, на стадіоні, де мав відбутися матч, і в околицях усе безпечно, заявила команда у твітері.

Сам матч, чвертьфінал Ліги чемпіонів проти команди Монако, що мав відбутися в Дортмунді, перенесли на середу.