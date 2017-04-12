За минулу добу на Донбасі поранені 5 військових – штаб

У прес-центрі штабу АТО вранці 12 квітня повідомили, що через обстріли підтримуваних Росією бойовиків минулої доби на Донбасі п’ятеро українських військовослужбовців були поранені.

«Ситуація в районі проведення АТО продовжує залишатись напруженою. За минулу добу російсько-окупаційні війська 45 разів обстріляли позиції Збройних cил України», – йдеться в повідомленні прес-центру на сторінці у Facebook.

За даними штабу, обстріли з боку сепаратистів тривали на всіх напрямках з використанням кулеметів і мінометів різних калібрів, протитанкових гранатометів, зенітних установок.

В угрупованні «ДНР» звинуватили українську сторону в обстрілах у вівторок вдень околиць Донецька. Бойовики стверджують, що під час обстрілів ЗСУ використовували міномети. Луганські сепаратисти на своїх сайтах поки не повідомляють про те, як минули останні години на підконтрольних угрупованню «ЛНР» територіях».

Від 1 квітня у зоні збройного конфлікту на сході України мало початися чергове перемир’я – напередодні Великодніх свят. Про це раніше домовилися учасники переговорів Тристоронньої контактної групи. Проте обстріли не припинилися, сторони конфлікту звинуватили в цьому одна одну.