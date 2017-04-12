Четверо дітей загинули, семеро були поранені через розрив міни в Афганістані

Четверо дітей загинули через розрив міни, якою вони гралися, в північно-східній провінції Кундуз в Афганістані. Як повідомили в поліції 11 квітня, ще семеро дітей зазнали поранень.

Вибух стався ще 10 квітня в селі Касабан у районі Чахардара, де зосереджуються таліби.

Десятиліття війни в Афганістані залишили великі ділянки землі, засіяні мінами, саморобними вибуховими пристроями і боєприпасами, кажуть експерти афганського урядового центру з розмінування.

У 2016 році ООН зафіксувала «найбільшу кількість жертв серед цивільного населення, викликаних підривом вибухонебезпечних пережитків війни». Більшість жертв таких вибухів – діти. Згідно зі звітом ООН, торік 217 осіб загинули і 507 були поранені в результаті таких інцидентів. Це на 66% більше, ніж у 2015 році.