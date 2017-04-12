Трамп: США не підуть у Сирію

США не планують розширення своєї участі у військовому конфлікті в Сирії. Про це заявив президент США Дональд Трамп в інтерв’ю телеканалу Fox Business.

«Ми не збираємося в Сирію… Але, коли я бачу людей, які використовують жахливу, жахливу хімічну зброю, і бачу цих красивих дітей, які вмирають в обіймах батька, або дітей, які задихаються. Коли ви це бачите... Я негайно зателефонував генералу Маттісу», – сказав Трамп.

Коментуючи ракетні удари США по авіабазі в Хомсі 7 квітня, він заявив, що відповідних заходів мав вжити ще колишній президент Барак Обама.

«Те, що я зробив, мало бути зроблено адміністрацією Обами задовго до того, як я це зробив. Я думаю, що зараз в Сирії буде набагато краще, ніж було», – додав Дональд Трамп.

У понеділок міністр оборони США Джеймс Маттіс повідомив, що під час ударів американських крилатих ракет по сирійській військовій базі було знищено чи пошкоджено 20% бойової авіації армії президента Сирії Башара аль-Асада.

Під час ймовірної хімічної атаки 4 квітня у підконтрольному сирійський повстанцям містечку Хан-Шейхун загинули понад 80 людей.

Уночі 7 квітня військові США атакували десятками ракет «Томагавк» аеродром сирійських урядових військ на заході Сирії. Такою була відповідь на атаку в місті Хан-Шейхун, у якій Захід звинувачує режим Асада. Союзники Вашингтона у НАТО і в регіоні висловили підтримку діям США у Сирії. Росія назвала ці дії актом агресії.