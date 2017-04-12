Суд дозволив ФБР прослуховувати радника Трампа під час виборчої кампанії – ЗМІ

Федеральне бюро розслідувань США ще минулого літа отримало дозвіл від суду на прослуховування щодо Картера Пейджа, колишнього радника президента США Дональда Трампа в період, коли він прав участь в президентській кампанії. Про це повідомила газета The Washington Post 11 квітня.

Видання з посиланням на анонімні джерела повідомило, що суд надав такий дозвіл після отримання доказів, що Пейдж міг бути агентом іноземної держави – Росії.

Як йдеться на шпальтах газети, видача такого ордеру є доказом, що у ФБР були підстави вважати, що під час президентської кампанії 2016 року радник Трампа міг контактувати з російськими агентами.

«Це підтверджує всі мої підозри щодо неправомірної і політично мотивованою стеження з боку влади», – сказав сам Пейдж в бесіді з журналістами The Washington Post.

Він зазначив, що адміністрація Барака Обами під час кампанії намагалася придушити «дисидентів, які повністю не підтримували її невдалу зовнішню політику».

ФБР і комітети Конгресу вивчають, чи намагалася Росія вплинути на вибори у США на користь Трампа, переважно шляхом злому електронних листів демократів і поширення «незручної інформації», а також, можливо, шляхом змови з колегами Трампа. У команді нинішнього президента США, як і у Кремлі неодноразово заперечували будь-які дії такого характеру.