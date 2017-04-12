Рада безпеки ООН проголосує за резолюцію щодо незалежного розслідування хімічної атаки у Сирії

12 квітня Рада безпеки ООН планує проголосувати за резолюцію щодо незалежного розслідування хімічної атаки на сирійських громадян минулого тижня, що спричинило ракетні удари США.

Дипломати заявили, що Великобританія, Франція і США дещо переглянули резолюцію, яку вони представили минулого тижня після хімічної атаки на місто Хан-Шейхун з урахуванням заперечень Росії і Китаю.

Голосування проходитиме на тлі візиту державного секретаря США Рекса Тіллерсона до Росії, де він планує закликає Кремль переглянути свою підтримку президента Сирії Башара аль-Асада, якого Захід звинувачує в атаці, через яку загинули 87 людей.

Дипломати ООН заявили, що Росія, як виглядає, може і не заблокувати резолюцію. Тоді, як Китай, який раніше також підтримав уряд Сирії, планує утриматися під час голосування.

Проект резолюції оцінює хімічну атаку як «жахливий» акт і закликає до спільного розслідування ООН і Організації із заборони хімічної зброї для визначення відповідального.

У резолюції також міститься вимога до сирійського уряду надати інформацію про польоти з авіабази Шайрат, яку, на думку США, використовують для запуску хімічних атак, і є попередження про санкції проти Сирії, якщо вона відмовиться від співпраці.

Кремль назвав ці положення неприйнятними, хоча президент Росії Володимир Путін закликав провести незалежне розслідування.