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12 Квітень 2017, Київ 09:57
Новини | Міжнародні

Рада безпеки ООН проголосує за резолюцію щодо незалежного розслідування хімічної атаки у Сирії

Медики намагаються врятувати дитину після хімічної атаки в місті Хан-Шейхун, Сирія, 4 квітня 2017 року

12 квітня Рада безпеки ООН планує проголосувати за резолюцію щодо незалежного розслідування хімічної атаки на сирійських громадян минулого тижня, що спричинило ракетні удари США.

Дипломати заявили, що Великобританія, Франція і США дещо переглянули резолюцію, яку вони представили минулого тижня після хімічної атаки на місто Хан-Шейхун з урахуванням заперечень Росії і Китаю.

Голосування проходитиме на тлі візиту державного секретаря США Рекса Тіллерсона до Росії, де він планує закликає Кремль переглянути свою підтримку президента Сирії Башара аль-Асада, якого Захід звинувачує в атаці, через яку загинули 87 людей.

Дипломати ООН заявили, що Росія, як виглядає, може і не заблокувати резолюцію. Тоді, як Китай, який раніше також підтримав уряд Сирії, планує утриматися під час голосування.

Проект резолюції оцінює хімічну атаку як «жахливий» акт і закликає до спільного розслідування ООН і Організації із заборони хімічної зброї для визначення відповідального.

У резолюції також міститься вимога до сирійського уряду надати інформацію про польоти з авіабази Шайрат, яку, на думку США, використовують для запуску хімічних атак, і є попередження про санкції проти Сирії, якщо вона відмовиться від співпраці.

Кремль назвав ці положення неприйнятними, хоча президент Росії Володимир Путін закликав провести незалежне розслідування.

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